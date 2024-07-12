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أحمد جودة - القاهرة - قال منير نصراوي، والد مهاجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، لامين يامال، اليوم الخميس، إنه كان يعلم أن ابنه سيكون نجما منذ لحظة ولادته.

والد يامال يكشف عن خطوة نجم برشلونة الجديدة

وفي تصريحات لوسائل إعلام من حي روكافوندا في ماتارو ببرشلونة، صرح نصراوي: "كنت أعرف منذ ولادته أنه سيكون نجما. أي أب يعرف ذلك، وأي أب يريد أن يكون ابنه الأفضل".

وأوضح نصراوي: "يامال يشعر (16 عاما) بالنشوة بتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي بطولة أمم أوروبا، خطوته الجديدة أن يكون أصغر لاعب يفوز ببطولة أوروبا، هذا ما يريده".

وأكد: "بالسبة لي يامال الأفضل في كل شيء، ليس فقط في كرة القدم، ولكن أيضا في الحب وكشخص، إنه طفل ولديه موهبة، وهو أمر مهم للغاية وعلينا أن نقدره".

وكشف نصراوي، الذي سيسافر إلى ألمانيا السبت المقبل لمشاهدة المباراة النهائية الأحد ضد إنجلترا: "أعيش نجاح ابني والمنتخب الوطني بسعادة وفرح، فخور بجميع اللاعبين".

وأضاف: "أتمنى أن يفوزوا ببطولة أوروبا وأن نكون جميعا أبطالا".

وأخيرا، أشاد والد النجم الكتالوني بحي روكافوندا، الحي الذي جعله ابنه مشهورا بالاحتفال بأهدافه من خلال رسم "304" بأصابعه، وهو آخر أرقام الرمز البريدي له (08304).

وفي هذا الصدد، قال نصراوي: "هذا الحي هو الأفضل في العالم وفي إسبانيا، لأننا جميعا متساوون ونحب بعضنا البعض على قدم المساواة. لتبقى روكافوندا 304 مرجعا للجميع".

