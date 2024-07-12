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أحمد جودة - القاهرة - سيصبح ألفارو موراتا، اللاعب الإسباني الأكثر مشاركة في اليورو برصيد 17 مشاركة، في النهائي المرتقب أمام إنجلترا، على الملعب الأولمبي في برلين.

موراتا يتأهب لمعادلة إنجاز ثلاثي برشلونة

وتعد هذه هي النسخة الثالثة من بطولة أمم أوروبا، التي يشارك فيها موراتا مع إسبانيا، ولعب دورا قياديا منذ ظهوره الأول في 2016.

ورغم ذلك، تعرض لانتقادات في 2021 لإضاعته ركلة ترجيح أمام إيطاليا في نصف النهائي، مما تسبب في إقصاء إسبانيا، وسيحاول أن يزأر في 2024 بحثا عن اللقب المنشود.

بعد تسجيله الهدف الأول لإسبانيا في يورو 2024 أمام كرواتيا، لم يسجل موراتا مرة أخرى، وتألق في أدوار أخرى.

وشارك في جميع المباريات الست التي خاضها في الطريق الصعب إلى المباراة النهائية، ليرفع رصيده إلى 16 مباراة، ليتساوى مع أندريس إنييستا وسيسك فابريجاس وجوردي ألبا ثلاثي برشلونة السابق.

وبذلك، تفوق موراتا على أساطير آخرين مثل راموس وديفيد سيلفا اللذين لعبا 15 مباراة، وإيكر كاسياس وبوسكيتس (14 مباراة).

وإنجاز موراتا في البطولة الأوروبية، التي قد تكون الأخيرة له في سن 31 عاما، بعد أن أبدى شكوكا كبيرة حول استمراره مع المنتخب الإسباني، الذي سئم من عدم شعوره بالاحترام الذي يطالب به، سيضعه ضمن قائمة اللاعبين العشرة الأوائل الأكثر مشاركة في البطولة من بين جميع المنتخبات.

ويتصدر الترتيب، البرتغالي كريستيانو رونالدو (30 مباراة)، يليه مواطنه بيبي (23 مباراة)، والحارس الألماني مانويل نوير (20)، فيما ودع توني كروس كرة القدم بـ 19 مباراة في اليورو، وهو نفس ترتيب موتينيو.

وسيطارد هاري كين، بونوتشي وشفاينشتايجر بـ 18 مباراة دولية في نهائي الأحد، وسينضم موراتا إلى أمثال بوفون وكيليني وتوماس ميلر وأنطوان جريزمان برصيد 17 مباراة دولية.

