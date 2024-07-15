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أحمد جودة - القاهرة - تصدر تتويج الأرجنتين بكوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي وإصابة القائد ليونيل ميسي، أبرز المواقع الإلكترونية لكبرى الصحف الأرجنتينية عقب النهائي ضد كولومبيا التي انتهت 1-0.



وكتبت صحيفة أوليه على واجهة موقعها الرقمي "للمرة الثانية.. الأرجنتين بطلة أمريكا"، مضيفة أنه "رغم خروج ميسي للإصابة، سجل لاوتارو مارتينيز هدفًا في الشوط الإضافي الثاني، ليفوز المنتخب على كولومبيا ويتوج بطلًا. الأسطورة مستمرة"، في إشارة إلى تحقيق الألبيسيليستي للقب الرابع تحت إمرة المدرب ليونيل سكالوني.

وقاد سكالوني "راقصو التانغو" إلى حصد بطولة كوبا أمريكا نسختي 2021 و2024، إضافة إلى كأس فيناليسيما 2022، وبالتأكيد مونديال قطر 2022.

صحف الأرجنتين حائرة بين فوز "التانجو" وإصابة ميسي





ولم تنس الصحيفة التعليق على نبأ إصابة ميسي الذي اضطر للخروج من الملعب في الشوط الثاني من اللقاء وانتشرت صورته وهو منهار في البكاء، مشيرة إلى "بكاء ميسي الدرامي على مقاعد البدلاء".

بينما نشرت لا ناسيون على موقعها خبر انتصار "الألبيسيليستي" معلقة عليه بـ "الأرجنتين البطل دائمًا! فازت على كولومبيا 1-0 في نهائي مبهر وتوجت مجددًا بكوبا أمريكا"، مرفقة بالنبأ صورة ضخمة للاوتارو مارتينيز صاحب هدف النهائي.

كما وصفت الصحيفة بـ "المؤثر" مشهد "إصابة وخروج وبكاء: صورة ميسي تلف العالم".

من جانبها عنونت كلارين في صفحتها الأولى "الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا"، مضيفة أن الفريق "فاز في الوقت الإضافي على كولومبيا 1-0 بهدف لاوتارو مارتينيز" وأن ميسي "اضطر للخروج في الشوط الثاني بسبب إصابة في الكاحل".

كذلك، تطرقت إلى الأحداث الجسيمة التي شهدها محيط ملعب المباراة، هارد روك في ميامي، والتي أدت إلى تأخير بدء المباراة لنحو ساعة ونصف الساعة.

أما موقع باخينا12 فقد كتب عنوانًا بالبنط العريض "أبطال مرة أخرى. الأرجنتين تعاود التتويج بكوبا أمريكا"، مسلطًا الضوء على أن "أبناء سكالوني صنعوا الفارق في الشوط الإضافي الثاني ومنحوا دي ماريا الوداع الذي كان يحلم به بعد أن ارتدى للمرة الأخيرة القميص السماوي والأبيض".

وعلى افتتاحيته، عنون موقع إنفوباي الإلكتروني "تاريخي: الأرجنتين تهزم كولومبيا 1-0 في الوقت الإضافي وتحصد كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي".

بالمثل، لم يغفل الموقع "انهيار ميسي في البكاء" عقب خروجه مصابًا، رغم أنه ذكر بتاريخ الـ "برغوث" وكونه "اللاعب الأكثر تحقيقًا للبطولات في التاريخ".

وتغلبت الأرجنتين على كولومبيا 1-0 في نهائي كوبا أمريكا، لتصل إلى اللقب الـ16 من هذه البطولة.