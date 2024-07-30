نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يحسم موقف القندوسي من العودة للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة استمرار نجم الفريق ضمن صفوفه، خلال منافسات الموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، أن كولر جدد رفضه عودة الجزائري أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كولر يرفض عودة القندوسي للفريق

ويلعب أحمد القندوسي على سبيل الإعارة بين صفوف سيراميكا كليوباترا، ومن المفترض عودته بنهاية الموسم الجاري، وسط اقتراحات من لجنة التخطيط بالاعتماد عليه في الموسم الجديد.

وتابع: “كولر يرفض عودة اللاعب ويتمسك بقرار استمراره في الإعارة أو رحيله بشكل نهائي، من والتعاقد مع لاعب أجنبي آخر، حيث ستكون فرصة المشاركة تحت قيادته صعبة بالموسم المقبل”.

