نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيفا يحسم قضية نصر حسين داي والإفريقي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضت لجنة فض المنازعات بالإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بمنح نادي الإفريقي التونسي مهلة 45 يوما لتسديد 270 ألف دولار قيمة إنتقال لاعب نادي نصر حسين داي الجزائري زين الدين بوتمان إلى الإفريقي التونسي.

وأمام ضغط الفيفا والقرار النهائي الصادر من لجنة فض المنازعات بالفيفا سارع النادي الإفريقي بالتفاوض مع مسؤولي نصر حسين داي من أجل تسديد المبلغ المستحق على مراحل، وذلك لتجنب عقوبة إيقاف قيد اللاعبين في حالة عدم التسديد.

واشتدت الخلافات بين نصر حسين داي والنادي الإفريقي في وقت سابق على أساس أن النادي التونسي أكد قيامه بتحويل المبلغ إلا أن إدارة الفريق الجزائري أكدت أنها لم تحصل على شيء.

ويتعين على نادي نصر حسين داي الجزائري إرسال رقم حسابه البنكي بالعملة الصعبة للنادي الإفريقي التونسي، لإقامة "الحجة" على النادي التونسي في حالة عدم تسديد المبلغ.