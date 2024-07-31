سعود عبدالحميد يحدد قراره النهائي بشأن الرحيل عن الهلال السعودي بعد العروض الخارجية

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أحمد جودة - القاهرة -

حدد سعود عبدالحميد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، موقفه النهائي بشأن الرحيل عن الزعيم بعد العروض الخارجية التي تلقاها.

وكان سعود عبدالحميد قد تلقى عدة عروض من فرنسا وإيطاليا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ظهوره بمستوى لافت.

وأكدت تقارير صحفية أن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي يرغب في استمرار سعود عبدالحميد وعدم رحيله خلال الفترة القادمة بصورة نهائية.

كما أن إدارة الهلال السعودي أبدت تمسكها باستمرار سعود عبدالحميد مع الفريق الموسم القادم.

واستقر سعود عبدالحميد على البقاء مع الهلال السعودي وعدم الالتفات لأي عروض خارجية في الموسم المقبل.