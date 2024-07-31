نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا غدا لمواجهة الجونة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للدخول في معسكر مغلق ابتداءً من الغد، تحضيرًا لمواجهة فريق الجونة في المباراة التي ستُقام مساء بعد غدٍ الجمعة في تمام الساعة التاسعة.

هذه المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة دوري نايل، ويحتل الزمالك حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، جمعها من 29 مباراة.

من المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته الجماعية تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز غدًا على ملعب "عبد اللطيف أبو رجيلة" بميت عقبة، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد فريق الجونة. بعد انتهاء التدريبات، سيقوم جوميز باختيار قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر ويبيتون استعدادًا للمباراة.

جوميز يطالب لاعبيه بالتركيز والعودة إلى مسار الانتصارات

حرص المدرب جوزيه جوميز على توجيه رسالة للاعبيه بضرورة التركيز الكامل خلال المواجهة المقبلة وأهمية العودة إلى الانتصارات في بطولة الدوري.

وقد قرر جوميز إعادة اللاعبين الأساسيين للتشكيل الأساسي في مباراة الجونة، بعد الهزيمة الأخيرة أمام المقاولون العرب، وذلك في محاولة لاستعادة سلسلة الانتصارات.

ويعمل جوميز أيضًا على عقد جلسات خاصة مع اللاعبين بهدف تجهيزهم بدنيًا وفنيًا للمرحلة المقبلة، حيث يسعى المدرب إلى التوصل لأفضل تشكيلة ممكنة خلال المباريات المتبقية في الدوري قبل المشاركة في بطولة كأس السوبر الأفريقي.