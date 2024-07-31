نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يوجه صدمة كبرى لمدافعه أراوخو قبل بداية الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قرر عدم تسجيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم وقلب الدفاع، الدولي الأوروجواياني رونالد أراوخو، في قائمة الموسم الجديد.

أراوخو تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ضد البرازيل ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، وسيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أشهر.

برشلونة يرفض تسجيل أراوخو

وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الإصابة الطويلة التي تعرض لها أراوخو دفعت برشلونة إلى اتخاذ قرار بعدم تسجيله في القائمة بسبب قيود اللعب المالي النظيف التي يعاني منها النادي. هذا القرار يعني أن أراوخو لن يكون قادرًا على العودة إلى المشاركة مع الفريق حتى يناير المقبل، عندما يفتح سوق الانتقالات من جديد.

هذا الوضع سيجبر المدرب هانز فليك على تعديل خططه، حيث سيعتمد على جوليس كوندي كمدافع بدلًا من ظهير أيمن، بجانب الاعتماد على ب أو كوبارسي بعد عودته من أولمبياد باريس، وأندرياس كريستنسن، بالإضافة إلى إريك جارسيا الذي سيعود من فترة إعارته في جيرونا.

من ناحية أخرى، لم يتم تسجيل المدافع الإسباني إينييجو مارتينيز ولا اللاعب البرازيلي فيتور روكي حتى الآن في قائمة الفريق، لكن انسحاب أراوخو قد يفسح المجال لمارتينيز ليتم إضافته إلى القائمة.

جدير بالذكر أن الدوري الإسباني سينطلق في 15 أغسطس المقبل، وسيخوض برشلونة مباراته الأولى ضد فالنسيا في ملعب ميستايا يوم السبت، 17 أغسطس.