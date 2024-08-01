نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصر كام ميدالية؟".. الصين تتصدر قائمة الميداليات في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن ترتيب الدول الحاصلة على الميداليات في أولمبياد باريس 2024 الجارية حتى الوقت الحالي.

ونقدم لكم متابعينا الأعزاء عبر موقع دوت الخليج الرياضي، ترتيب الدول الحاصلة على الميداليات في أولمبياد باريس 2024.

ترتيب الدول حسب الميداليات الذهبية في أولمبياد باريس 2024

وجاءت الصين، في صدارة القائمة، برصيد 19 ميدالية، بواقع 9 ذهب، 7 فضيات، و3 برونزيات، ثم جاءت اليابان خلفها مباشرة في المركز الثاني، بعد حصد 15 ميدالية، وجاء ذلك من خلال تحقيق 8 ذهبية، و3 فضيات، و4 برونزيات.

وضم الترتيب ما يلي:

الترتيب الدولة الذهبية الفضية البرونزية الإجمالي 1 جمهورية الصين الشعبية 9 7 3 19 2 فرنسا 8 10 8 26 3 اليابان 8 3 4 15 4 أستراليا 7 6 3 16 5 بريطانيا العظمى 6 6 5 17 6 كوريا الجنوبية 6 3 3 12 7 الولايات المتحدة الأمريكية 5 13 12 30 8 إيطاليا 3 6 4 13 9 كندا 2 2 3 7 10 ألمانيا 2 2 2 6 11 هونج كونج 2 0 2 4 12 السويد 1 1 2 4 13 هولندا 1 1 1 3 =14 جورجيا 1 1 0 2 =14 نيوزيلندا 1 1 0 2 =16 بلجيكا 1 0 2 3 =16 كازاخستان 1 0 2 3 =16 جنوب إفريقيا 1 0 2 3

يذكر أن مصر حصلت على ميدالية برونزية وحيدة جاءت من خلال اللاعب محمد السيد، لاعب مصر في السلاح، في حين نجح جنوب إفريقيا في احتلال المركز الـ12 برصيد 3 ميداليات، بواقع ذهبية وحيدة، وفضيتين وبذلك تكون هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي حصدت ميدالية ذهبية.