نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد محمد أمين عمورة من تدريبات فولفسبورج بسبب الإصابة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الطبي لنادي فولفسبورج الألماني استبعاد لاعب الفريق ومنتخب الجزائر محمد أمين عمورة من تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد بسبب تعرضه للإصابة.
وكشفت إدارة نادي فولفسبورج الألماني من خلال الصفحة الرسمية للفريق عن تعرض اللاعب للإصابة خلال تدريبات الفريق الأخيرة.
وأوضح ذات المصدر بأن الفحوصات الأولية كشفت إصابة عمورة في مستوى الرباط الإنسي.
وقررت إدارة النادي تطبيق قرار الجهاز الطبي بإستبعاد محمد أمين عمورة من التدريبات ومنحه راحة إلى إشعار آخر.