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أحمد جودة - القاهرة - يعمل نادي برشلونة الإسباني، بقوة خلال الفترة الحالية، على حسم صفقة التعاقد مع داني أولمو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن هناك 4 أسباب تدفع النادي الكتالوني للحصول على خدمات أولمو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

4 أسباب تدفع برشلونة لحسم صفقة داني أولمو

وكشفت الصحيفة عن الأسباب الأربعة، والتي جاءت على النحو التالي:-

1- لاعب متنوع: يلعب في عدة مراكز، لاعب وسط وصانع ألعاب وجناح أيسر وجناح أيمن ومهاجم وهمي.

2- وجود بالدي: وجود ظهير مثل بالدي على الطرف من شأنه أن يسهل الأمور على أولمو الذي يمكنه اللعب كجناح أيسر وهمي والسقوط إلى داخل الملعب.

3- قدرته على التسجيل: أظهر ذلك في كأس أوروبا حيث كان هداف المنتخب بثلاثة أهداف. في الموسم الماضي سجل ثمانية أهداف مع لايبزيغ لكن برشلونة مقتنع بأنه قادر على التطور بهذا الجانب كما رأينا مع إسبانيا. بالإضافة إلى ذلك فإنهم يقدرون قدرته على فهم اللعبة وتقريب زملائه من المرمى.



4- قيادته وشخصيته التنافسية: أثبت أنه لاعب يبرز في أكثر المباريات تنافسية. بغض النظر عما يحدث مع نيكو ويليامز في برشلونة فإنهم يسلطون الضوء على أنه مع أولمو سيُوقعون أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، سيتم التوقيع مع لاعب قادر على تغطية العديد من المراكز حيث توجد دائمًا إصابات طوال الموسم.