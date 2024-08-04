نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال يضرب العميد.. نجم الاتحاد على طاولة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحيط المخاوف في الوقت الحالي قلعة نادي اتحاد جدة السعودي، بشأن رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه هذا الصيف.

وكان مسؤولي نادي الاتحاد، يخططون لتدعيم صفوف العميد هذا الموسم، خشية من تكرار سيناريو الموسم الماضي، والخروج من جميع البطولات التي شارك بها الفريق.

- كانتي على رادار البارسا

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن كبرى مفاجأت هذا الصيف والخاصة بالنجم الفرنسي، نجولو كانتي، واقترب رحيله عن دوري روشن.

وأضحت الصحيفة الإسبانية، أن كانتي لديه رغبة في الرحيل عن الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل العودة من جديد إلى دوري أوروبي.

وتابعت، اللاعب لا يشعر بالراحة والتأقلم الكامل داخل قلعة العميد.

وأشاىت الصحيفة، أن الدولي الفرنسي أبلغ وكلاءه بضرورة البحث عن عروض قام بالتحدث مع وكلاءه مؤخرا وطلب منهم البحث عن عرض أوروبي هذا الموسم.

وأختتمت الصحيفة، أن ادارة برشلونة تعلن رغبة اللاعب في ترك روشن، كان حيث بدأ النادي في التحرك من اجل الحصول على موافقة اللاعب والوكلاء؛ تمهيدًا لضمه.

