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أحمد جودة - القاهرة - حقق مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا وديًا على تشيلسي بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، على ملعب أوهايو، في كولومبوس بأوهايو الأمريكية، ضمن الجولة الصيفية للفريقين استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

وديًا.. مانشستر سيتي يهزم تشيلسي برباعية

تألق في اللقاء النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بتسجيله لهاتريك (ق4 وق5 وق56)، إضافة لأوسكار بوب (ق55)، بينما سجل هدفي "البلوز" كل من رحيم سترلينغ (ق59) ونوني مادويكي (ق89).



وتقدم هالاند أولًا من ركلة جزاء، قبل أن يضيف بعدها بدقيقة الهدف الثاني له ولـمانشستر سيتي مستغلًا خطأ دفاعيًا فادحًا من الخط الخلفي لتشيلسي.

وفي الشوط الثاني أضاف بوب الهدف الثالث لفريق بيب غوارديولا من هجمة مرتدة لخطأ أيضًا في التمرير من جانب تشيلسي ليسجل في الزاوية الضيقة لحارس "البلوز"، قبل أن تتجدد مشاكل تشيلسي في التمرير أمام حامل لقب "البريميير ليغ"، ليضيف هالاند الهدف الثالث من تسديدة بيسراه.

وبعد الرباعية نجح تشيلسي في تقليص الفارق بهدفين عبر سترلينغ من تسديدة رائعة بيسراه، قبل أن يضيف مادويكي الهدف الثاني من هجمة مرتدة وسط غياب دفاعي للسيتي من أرضية بيسراه.