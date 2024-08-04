نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب اليوم الأحد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن من هو معلق مباراة الأهلي ضد نادي المقاولون العرب مساء اليوم الأحد والموافق الرابع من أغسطس.

ويلتقي النادي الأهلي بنظيره نادي المقاولون على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، معلق مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في مشوار الدوري المصري لهذه النسخة.

وتنقل مباراة الأهلي والمقاولون عبر قناة أون تايم سبورت، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.

معلق مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري

وأسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والمقاولون إلى مؤمن حسن، ليتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة.