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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى، عن طلب مسئولو النادي الأهلي من محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدم الرد على العرض الذي تلقاه مؤخرًا من نادي نيس الفرنسي، لأنه عرض ضئيل للغاية، وتحدث مسئول بارز بالقلعة الحمراء مع اللاعب مؤخرًا بخصوص العرض الفرنسي.

الأهلي يطالب محمد عبد المنعم بتجاهل عرض نيس الفرنسي

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " المسئول فى الاهلى أكد لمدافع الفريق أن العرض الفرنسي مُهين من الناحية المالية لأن قيمته لا تتعدى مليوني دولار رغم أن قيمته التسويقية تتعدى 6 مليون دولار لأنه أفضل مدافع في إفريقيا خلال السنوات الماضية ".

وأشار الليثى "المسئول الأهلاوي، قال لعبد المنعم أن النادي لا يمانع احترافه في أوربا لكن عليه أن ينتقل بمقابل مالي كبير يتناسب مع قيمته ومكانته".

وأردف: "فقد رحل لاعبين في نفس مستواه وربما أقل لأوربا بأرقام كبيرة، أبرزهم رمضان صبحي الذي أنتقل لنادي ستوك سيتي عام 2016 مقابل 5 مليون يورو رغم أن موهبة رمضان وقتها لم تكن قد أنفجرت بالشكل الكافي".

واختتم: "وحث المسئول الأهلاوي، عبدالمنعم على ضرورة التحدث مع وكيل أعماله بشأن إحضار عروض قوية ومناسبة حتى يتم الموافقة على إحداها، أما عرض نيس الفرنسي فلم يتم الالتفات له إلا أذا تم رفعه إلى 5 مليون دولار كحد أدنى".