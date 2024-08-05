نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي مع نور خطاب لمناقشة مشروع للياقة البدنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الكابتن نور خطاب، ممثل مجموعة نور خطاب الرياضية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمجموعة في إطار تنفيذ مشروع للياقة البدنية يهدف إلى التوعية بأهمية ممارسة الرياضة.

تستهدف المبادرة الطلاب في المدارس والجامعات، وكذلك جميع أفراد الأسرة، وذلك بهدف تعزيز نمط الحياة الصحي والنشاط البدني في المجتمع. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الوزارة بتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة بانتظام وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو مجتمع صحي ونشيط.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تعزيز المبادرات الرياضية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في نشر الثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع. كما أكد السيد نور خطاب على استعداد المجموعة لتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المنشودة.

من المتوقع أن يتم إطلاق المشروع قريبًا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات المصرية، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وتحقيق التأثير الإيجابي المرجو.