عاجل.. ضربة موجعة قوية لأتالانتا قبل مواجهة ريال مدريد في السوبر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب أحد أبرز لاعبي أتالانتا عن أولى مباريات الموسم الجديد، حيث سيلتقي الفريق بريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس الجاري.

ضربة موجعة قوية لأتالانتا قبل مواجهة ريال مدريد في السوبر الأوروبي

الإيطالي جيانلوكا ساكاماكا، مهاجم أتالانتا، تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى خلال المباراة الودية ضد بارما، التي جرت أمس الأحد ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأفادت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها ساكاماكا كشفت عن تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والرباط الجانبي والغضروف المفصلي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية اليوم الإثنين في عيادة فيلا ستيوارت، وأن فترة التعافي المتوقعة تصل إلى ستة أشهر على الأقل.

يعد غياب جيانلوكا ضربة موجعة للمدرب جيان جاسبريني، الذي سيفتقد لخدمات لاعب أساسي في الفريق، إضافة إلى أن هذا الغياب يمثل خسارة للمنتخب الإيطالي الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2026 في الأشهر القادمة.