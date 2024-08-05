نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. جدول الميداليات حتى الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ما يأتي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس بعد منافسات الأحد: أولمبياد باريس.. جدول الميداليات حتى الأحد

ذهبية| فضية| برونزية| المجموع

الولايات المتحدة 19 26 26 71

الصين 19 15 11 45

فرنسا 12 14 18 44

أستراليا 12 11 8 31

بريطانيا 10 12 15 37

كوريا الجنوبية 10 7 7 24

اليابان 9 5 10 24

إيطاليا 7 10 5 22

هولندا 6 5 4 15

ألمانيا 5 5 2 12

كندا 5 4 8 17

المجر 3 3 2 8

رومانيا 3 3 1 7

إيرلندا 3 0 3 6

نيوزيلندا 2 4 1 7

السويد 2 3 2 7

أوكرانيا 2 1 3 6

كرواتيا 2 1 1 4

بلجيكا 2 0 3 5

هونغ كونغ 2 0 2 4

أذربيجان 2 0 0 2

الفيليبين 2 0 0 2

صربيا 2 0 0 2

البرازيل 1 4 5 10

إسبانيا 1 2 5 8

جورجيا 1 2 1 4

سويسرا 1 1 4 6

جنوب إفريقيا 1 1 2 4

كازاخستان 1 1 2 4

أوزبكستان 1 0 2 3

الصين تايبيه 1 0 2 3

الجمهورية التشيكية 1 0 1 2

غواتيمالا 1 0 1 2

أوغندا 1 0 0 1

الأرجنتين 1 0 0 1

الإكوادور 1 0 0 1

الجزائر 1 0 0 1

النروج 1 0 0 1

تشيلي 1 0 0 1

دومينيكا 1 0 0 1

سانت لوسيا 1 0 0 1

سلوفينيا 1 0 0 1

المكسيك 0 2 1 3

جامايكا 0 2 1 3

كوريا الشمالية 0 2 1 3

اليونان 0 1 4 5

بولندا 0 1 3 4

تركيا 0 1 1 2

كوسوفو 0 1 1 2

إثيوبيا 0 1 0 1

أرمينيا 0 1 0 1

الدنمارك 0 1 0 1

تونس 0 1 0 1

فيجي 0 1 0 1

مونغوليا 0 1 0 1

الهند 0 0 3 3

طاجيكستان 0 0 3 3

جمهورية الدومينيكان 0 0 2 2

مولدوفا 0 0 2 2

إندونيسيا 0 0 1 1

البرتغال 0 0 1 1

الرأس الاخضر 0 0 1 1

النمسا 0 0 1 1

سلوفاكيا 0 0 1 1

غرينادا 0 0 1 1

كوبا 0 0 1 1

ليتوانيا 0 0 1 1

ماليزيا 0 0 1 1

مصر 0 0 1 1

