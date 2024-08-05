نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز براعم كرة السلة يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبة ببورسعيد تحت شعار "صيف شبابنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل لاعبو ولاعبات مركز تدريب لعبة كرة السلة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد مرانهم الأسبوعي بنادي الحرية للمعاقين تحت قيادة الكابتن رامي حجازي والكابتن أحمد عبد العزيز.

مركز براعم كرة السلة يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبة ببورسعيد تحت شعار "صيف شبابنا"

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظى برعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا كاملًا للرياضيين الواعدين بهدف خلق جيل جديد من الأبطال في الألعاب الفردية والجماعية.

كما يحظى الموهوبون برعاية محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد عبد العزيز، مدير عام المديرية،خالد النحلة، وكيل المديرية.

يقود المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد وائل المحلاوي كمدير تنفيذي للمشروع، وتعمل رشا محرم كمشرف مالي وزينب عوض كإدارية لمركز السلة براعم بالمشروع.

