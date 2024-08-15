الرياضة

عاجل.. مصدر في الأهلي يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة بن رمضان

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أحمد جودة - القاهرة - بات النادي الأهلي، قريبًا من إتمام التعاقد مع لاعب الوسط التونسي محمد بن رمضان متوسط ميدان فريق فرينتسفاروتشي المجري خلال الساعات القليلة المقبلة.

الأهلي يقترب من ضم بن رمضان

يأمل النادي الأهلي في التعاقد مع لاعب الوسط التونسي لتعويض رحيل المالي أليو ديانج والمنتقل لنادي الخلود السعودي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن إدارة التعاقدات اتفقت مع النادي المجري على ضم بن رمضان.

وأضاف المصدر بأن قيمة انتقال بن رمضان إلى النادي الأهلي ستكون 2 مليون و700 ألف دولار وسيقوم النادي الأحمر بدفعها على عدة أقساط.

وأشار المصدر إلى أن بن رمضان تلقى عروضًا خارجية آخرى لكنه يفضل الانضمام للنادي الأهلي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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