نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خالد بيبو يعلق على خسارة الأهلي أمام مودرن ويصرح: حققنا المطلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق قال خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على خسارة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث قال أن فريقه حقق المطلوب في الموسم المنقضي.

بيبو يعلق على موسم الأهلي بعد التتويج

وأضاف بعد مباراة الأهلي أمام فيوتشر:"ختام موسم صعب وطويل، نجحنا خلاله في تحقيق المطلوب وهو تحقيق البطولات وحققنا إنجازات مميزة هذا الموسم".

وتابع:"حافظوا على لاعبي الأهلي وجمهور الأهلي هو رقم 1، مشيرًا إلى أن الفريق لديه تحديات في الفترة القادمة".

وواصل:"النادي الأهلي بيتنا وسوف نؤدي ما علينا سواء تواجدت في الفترة المقبلة أو تواجدت في منصب آخر".

وزاد:"سوف أدعم أي شخص سوف يتواجد بعدي في منصب مدير الكرة".

وأشار:"النادي الأهلي له فضل عليا سواء استمريت في منصبي أم لا".

وواصل:"أشكر جماهير الأهلي على الاستقبال لي في مباراة مودرن سبورت".

وأكمل حديثه ؛"سأقرر الرحيل عن أي شئ يتسبب في وجود عائق بيني وبين جماهير الأهلي".