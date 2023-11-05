دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن Galaxy A73 هو هاتف ذكي من شركة Samsung، وهو جزء من سلسلة Galaxy A الشهيرة يمزج هذا الهاتف بين التصميم الأنيق والمواصفات الجيدة، مما يجعله خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي متوسط المدى تميز Galaxy A73 بشاشة كبيرة وجميلة تقدم ألوانًا زاهية وتفاصيل واضحة كما يأتي الهاتف بأداء جيد يمكن أن يتعامل بكفاءة مع تطبيقات متعددة والألعاب يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا متعددة تمكنك من التقاط صور جيدة في مختلف الظروف. مواصفات هاتف Galaxy A73 جاء Galaxy A73 مزوّدًا بشاشة Super AMOLED Plus بمقاس 6.7 بوصة ودقة +Full HD، تأتي مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز تعتبر الشاشة مقاومة للماء والغبار وحاصلة على تصنيف IP67 بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الهاتف مستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة. فيما يتعلق بالتصوير، يأتي Galaxy A73 بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8. يتم دعمها بكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 5 ميجابكسل يتوفر فلاش LED في الخلف ويتضمن الهاتف ميزات مثل HDR و panorama بالإضافة إلى ذلك، يأتي مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. أما فيما يتعلق بالأداء، فيعمل Galaxy A73 بمعالج Snapdragon 778G من Qualcomm ويدعم شبكة 5G يمكنك الاختيار بين نسختين من الذاكرة العشوائية وسعة التخزين الداخلية: 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 128 جيجابايت من التخزين أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجابايت من التخزين. ويتمتع الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر عمر بطارية طويل يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. سعر Galaxy A73 يبدأ من حوالي 17,459 جنيهًا في السوق المصري، ومن المهم ملاحظة أن الأسعار قد تختلف حسب النسخة والمتجر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكاميرا 108 ميجابكسل.. سامسونج تحطم سوق آيفون و شاومي بأقوى هاتف في الفئة المتوسطة والسعر “مفاجأة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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