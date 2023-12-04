كانت فين الوصفة السحرية دي من زمان... ضعي زيت الزيتون مع الزبادي وادعيلي... ندمت اني مجربتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث العديد من البنات أو النساء بشكل خاص عن وصفة طبيعية لعلاج بعض مشاكل البشرة ولا يعرفون تلك الوصفة السحرية باستخدام زيت الزيتون مع الزبادي حيث زيت الزيتون وزبادي من المكونات الطبيعية التي تتمتع بالعديد من الفوائد للبشرة، حيث يعمل زيت الزيتون على ترطيب البشرة وجعلها أكثر نعومة، كما أنه يحميها من الجفاف والتشققات. أما الزبادي فهو مصدر جيد للبروتينات والكالسيوم التي تساعد على تفتيح البشرة وعلاج المشكلات الجلدية مثل حب الشباب والبقع الداكنة.ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم كيفية عمل هذا الوصفة السحرية وكيفية استخدامها تابعونا

تعرف على فوائد زيت الزيتون للبشرة * ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات. * تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة. * حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة. * علاج المشكلات الجلدية مثل حب الشباب والإكزيما. تعرف على فوائد الزبادي للبشرة * تفتيح البشرة وعلاج المشكلات الجلدية مثل حب الشباب والبقع الداكنة. * ترطيب البشرة وجعلها أكثر نعومة. * تقليل التهابات البشرة. * حماية البشرة من الجفاف. طريقة عمل ماسك زيت الزيتون والزبادي للبشرة تعرف على المكونات: * ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. * ملعقة كبيرة من الزبادي. تعرف على طريقة التحضير: 1. اخلطي زيت الزيتون والزبادي جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس. 2. وزعي الخليط على الوجه والرقبة مع التدليك بلطف. 3. اتركي الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة. 4. اغسلي البشرة بالماء الفاتر.