انت الأن تتابع خبر رفعت كل حاجه..سما المصري ميفوتهاش رفع الاسعار وجتلها الفرصة : رفعت فستانها..الصاروخ وصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم تتعب سما المصري من نشر صور ومقاطع فيديو لها بملابس جريئة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي صورتها الجديدة ، استغلت سما المصري ارتفاع الأسعار في مصر ونشرت فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترتدي فستان قصير وتتسوق داخل السوبر ماركت ، وتعمدت الوقوف بطريقة مثيرة لتظهر مؤخرتها أمام الجمهور.

وعلقت سما على الفيديو قائلة: “يا شباب ينهار ، إنه انهيار وبالفعل إذا ارتفعت الأسعار أكثر من ذلك فسوف تنهار كلنا ولن أرفع الأسعار مرة أخرى خلاص من أجلك. هذا هو آخر ما يستطيع الناس تحمله