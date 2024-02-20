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رفعت كل حاجه..سما المصري ميفوتهاش رفع الاسعار وجتلها الفرصة : رفعت فستانها..الصاروخ وصل

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رياض - احمد صلاح - لم تتعب سما المصري من نشر صور ومقاطع فيديو لها بملابس جريئة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي صورتها الجديدة ، استغلت سما المصري ارتفاع الأسعار في مصر ونشرت فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترتدي فستان قصير وتتسوق داخل السوبر ماركت ، وتعمدت الوقوف بطريقة مثيرة لتظهر مؤخرتها أمام الجمهور.

وعلقت سما على الفيديو قائلة: “يا شباب ينهار ، إنه انهيار وبالفعل إذا ارتفعت الأسعار أكثر من ذلك فسوف تنهار كلنا  ولن أرفع الأسعار مرة أخرى  خلاص  من أجلك. هذا هو آخر ما يستطيع الناس تحمله

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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