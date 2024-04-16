انت الأن تتابع خبر هيا مرعشلي .. 10 معلومات عن الفنانة التي ربتها جدتها ووالدها من الوسط الفنيهيا مرعشلي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هيا مرعشلي؛ فنانة لبنانية تقيم في سوريا، تجمع ما بين الموهبة والجاذبية والجمال، ورثت موهبتها من عائلة فنية عريقة، فجدها هو الفنان اللبناني إبراهيم مرعشلي وجدتها الفنان السورية ناهد الحلبي، والدها الفنان طارق مرعشلي ووالدتها الفنانة الراحلة رندة.
- بدأت الفنانة هيا مرعشلي التمثيل منذ طفولتها، فشاركت في مسلسل “أبو المفهومية” للفنان الراحل “ناجي جبر/ أبو عنتر”، أما العمل الذي حقق لها الشهرة، فكان مسلسل “جلسات نسائية” التي فازت عن دورها فيه بجائزة أفضل ممثلة سورية صاعدة.
- تستعد الفنانة هـيا مرعشـلي للمشاركة في مسلسل ظل، بطولة النجم باسل خياط، وسيكون جاهزًا للعرض في رمضان 2021، أما عن آخر أعمالها في السنوات الأخيرة، فمسلسلات: مسافة أمان، دقيقة صمت، عندما تشيخ الذئاب.
نستعرض أبرز 10 معلومات عن حياة الفنانة الشابة هيا مرعشلي:
- 1- وُلدت الفنانة الشابة هيا مرعشـلي في 30 مايو 1997، في العاصمة السورية دمشق، لكن أصولها تعود إلى منطقة المزرعة في العاصمة اللبنانية بيروت.
- 2-مرعشلي ابنة الفنان طارق مرعشـلي والفنانة الراحلة رندة مرعشـلي، فقد تزوجا في بداية التسعينيات، وأنجبا هـيا عام 1997، وانفصلا عام 2001، وانتقلت للعيش مع والدها وتولت جدتها الفنانة ناهد الحلبي تربيتها.
- 3- الفنانة هـيا مرعشـلي صرحت في عددٍ من اللقاءات أن علاقتها بوالدتها لم تكن قوية، على عكس علاقتها بوالدها الذي تربت في كنفه، أما جدتها فهي بمثابة أمها، حتى أنها تناديها بـ “ماما ناهد”.
- 4-مرعشلي من مصفف الشعر “نورس عبود” عام 2003، وأنجبت منه أبنائهما: “جود” و”سيلينا”، ثم ظلت في معاناة مع مرض السرطان حتى وفاتها في عام 2015، وكان وفاتها صدمة كبيرة لابنتها هـيا.
- 5-للفنانة هـيا مرعشلي أخت من والدها تُدعى “سيلا” متعلقة بها للغاية، كما تحرص دائمًا على رؤية أختها وأخوها من والدتها الراحلة “جود” و”سيلينا”.
- 6-جد الفنانة هـيا مرعشلي لوالدها هو الفنان اللبناني الراحل إبراهيم مرعشـلي، الذي انفصل عن جدتها وتزوج بالسيدة اللبنانية غادة ميقاتي، وأنجب منها: ابنتاه، ليال ولمى، والأخيرة هي الفنانة اللبنانية الشهيرة لمى مرعشـلي.
- 7-درست الفنانة هيا مرعشـلي في مدارس دمشق حتى حصلت على شهادة الثانوية العامة “البكالوريا”، وتدرس تخصص التصميم الداخلي، وتفكر بالسفر لأمريكا لدراسة التمثيل.
- 8-بدأت مرعشلي التمثيل في سن الخامسة، وعن واسطة عائلتها الفنية، صرحت لأحد المواقع: “لم تكن عائلتي الفنية هي واسطتي، بدليل أني مثلت منذ أن كان عمري خمس سنوات”.
- 9- والدها طارق مرعشـلي لم يمانع احترافها الفن، لكن وصيته الدائمة لها: “اعملي اللي بدّك إيّاه، لكن الأهم هو استكمال دراستك، ونَيْلك الشهادة الجامعية”، بينما الدعم الفني تتلقاه من جدتها الفنانة ناهد الحلبي.
- 10- عُرفت الفنانة الشابة هـيا مرعشـلي بجرأة أدوارها وطريقة اختيار ملابسها، الأمر الذي يعرضها دائمًا للانتقادات، وباعتبارها فنانة جميلة، تلاحقها أيضًا شائعات الارتباط، وآخرها كانت شائعة ارتباطها بالمطرب السوري ناصيف زيتون.