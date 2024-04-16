انت الأن تتابع خبر شمس بسام الملا تخطف القلوب في آخر إطلالة لها (صور) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة شمس بسام الملا انظار محبيها ومتابعيها على السوشل ميديا حيث نشرت صور لها على صفحتها الخاصة على انستقرام وظهرت باطلالة انيقة المظهر.
- اعتمدت في اطلالتها على ارتداء بدل ضـ.يق مكون من شورت قصير باللون البني مع تيشرت قصير باللون الاسود مكشـ.وف من جهة البطن.
وارتدت جاكيت شتوي باللون الابيض والاسود.
- مسكت بيدها حقيبة صغيرة من اجل اشيائها الخاصة. تركت شعرها منسدلا على كتفيها الامر ووضعت مكياج بالالوان الترابية الامر الذي اعطاها لمسة جمالية رائعة ومميزة.
- كما انتشرت الصور بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة باخبار المشاهير وعبر الجمهور عن جمال الفنانة وعن نعومتها من خلال خاصية التعليقات.
من هي الفنانة شمس بسام الملا.
- تُعتبر شمس بسام الملا فنانة سورية الأصل والجنسية، وكما أن شمس الملا هي أيضًا عارضة أزياء شهيرة، وتعتبر شمس الملا من عائلة فنية قدمت العديد من الأعمال خلال مشوراها الفني، فهي ابنة المخرج السوري الشهير والراحـ.ل بسام الملا. والذي قدم عدد كبير من المسلسلات التي كان لها النجاح الباهر في الوسط الفني والعربي على حد سواء.