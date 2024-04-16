انت الأن تتابع خبر لوتس مسعود تعلق على موعد زفافها وتتحدث عن علاقتها بوالدها (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الكاتبة السورية “لوتس مسعود” ابنة النجم غسان مسعود عن سعادتها بارتباطها الممثل “هافال حمدي”، والذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

وقالت مسعود من خلال لقاء تلفزيوني ؛ إنها تتمنى أن تشكل مع حمدي ثنائيا حقيقيا.

ولدى الحديث عن شعور الجمهور بالمفاجأة بعد انتشار الخبر، علقت؛ أنها السبب هو كونهما لا يتحدثان عن حياتهما الشخصية.

وأضافت؛ أنهما لم يكن لديهما قرار متعمد بأن يفاجئا الناس، خاصة أنهما يفكران بشكل شخصي، وليس عام.

وتابعت؛ أنهما لا يفضلان أن يكشفان عن خصوصياتهما أمام الٱخرين، لذلك لم يعرف الناس أنهما سابقا كانا مع بعض، فتفاجئوا بخبر الخطوبة.

وأردفت؛ أن الحب هو عنصر أساسي، يجعل الشخص يطور نفسه، مشيرة إلى أن هافال من الداعمين لها إلى جانب أهلها.

وفيما يتعلق بقرار تحديد الزفاف، ذكرت؛ أن هذا القرار تركوه لله سبحانه وتعالى، مضيفة أن كل موضوع يترك بهذه الطريقة، يترتب بأحسن حال.

وبالنسبة للفيديو الذي ظهر فيه والدها النجم العريي غسان مسعود ودموعه تنزل، فأشارت؛ إلى أن أبوها سعيد جدا بخطوبتها.

كما أنه راضي عنها، وأوضحت؛ أن الأب يرى أن ابنته كانت صغيرة، ثم كبرت واتخذت تلك الخطوة، فيخاف لأنها ستبتعد عنه.

وعن علاقتها بوالدها، وكيف تعامل مع الأمر عندما أخبرته بقرار ارتباطها بهافال، أكدت؛ أن والدها يشجعهم منذ الصغر على أن يتخذوا قراراتهم بنفسهم.

وعن شعورها بالغيرة، ذكرت؛ أنها تغار عاطفيا، إلا أن تلك الغيرة يجب أن تكون محكومة بالعقل، حسب رأيها.

وعندما طلب منها المحاور أن توجه كلمة لخطيبها هافال حمدي، علقت بالقول: “يكون في القلب الكثير من الكلمات”.

وأضافت: “أنه عندما يطلب من الشخص ذلك، فلا يعرف ماذا يقول؟”، وتابعت: “الله يقدرني على أن نكون شركاء حقيقيين”.