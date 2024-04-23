انت الأن تتابع خبر رندة مرعشلي رحلت عن عمر 42 عاماً ولا زالت ذكراها حاضرة إلى يومنا هذا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رندة مرعشلي هي فنانة سورية ولدت في حلب السورية في 7 يونيو / حزيران عام 1973 وتوفيت في 21 أكتوبر / تشرين الأول عام 2015، عرفت من بين أكثر الفنانات أنوثةً في الشاشة السورية خاصة العربية عموماً كما كان لها كاريزما مميزة وإطلالة محببة لدى متابعيها.

حياة رندة مرعشلي الفنية

بدأت رحلة رندة مرعشلي الفنية من خلال مشاركتها في أعمال “الدوبلاج” في بعض أفلام الرسوم المتحركة والأنمي مثل: صوت “أيومي” في أنمي المحقق كونان وصوت “كامي” في أنمي المدافعون وفي كل من تامي والأصدقاء و روز الصغيرة والعديد غيرها.

بعد ذلك التقت بالمخرج علاء الدين كوكش الذي قدم لها دوراً مهماً في مسلسل “حي المزار”، والذي لقي نجاحاً كبيراً في حينها.

بعد ذلك توالت العروض فشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية الأخرى، وقدمت خلال تلك أكثر من 50 عملاً درامياً بينها العديد من الأعمال الجيدة التي حققت حضوراً متميزاً وواسعاً من المشاهد العربي، ومن أهمها: “ثلوج الصيف”، “كان ياما كان”، “حمام القيشاني”، “ورود في تربة مالحة”، “صايعين ضايعين”.

كما كان حضورها قوياً في الأعمال الشامية مثل مسلسلات (ما ملكت أيمانكم) مع المخرج نجدت أنزور، ومسلسل (الدبور) مع المخرج تامر اسحق، وفي المسلسل التاريخي (رايات الحق) الذي يتناول مرحلة مهمة من التاريخ العربي الإسلامي بعد وفاة الرسول محمد (ص)، وكذلك في عمل آخر عن “الجولان السوري” بعنوان (صقور لها جذور) من تأليف وسيناريو حامد الحلبي وطلحت حمدي ومن إخراج الفنان طلحت حمدي، وفي مسلسل (كسر الأقنعة) للمخرج حسان داوود، و (الدبور2) للمخرج تامر اسحق.

وكان آخر أعمالها التي شاركت قبل وفاتها كل من مسلسلي داماسكو الذي عرض عام 2015 ومدرسة الحب الذي عرض عام 2016 بعد وفاتها. ‏

كما شاركت في ثلاث أعمال سينمائية منها فيلمين قصيرين هما: “العريضة” الذي عرض عام 2004 و”لكل ليلاه” الذي عرض عام 2009 وفيلم طويل هو “الشراع والعاصفة” الذي انتج عام 2011م للمخرج غسان شميط المأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للأديب حنا مينة، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

حياة رندة مرعشلي الخاصة

تزوجت رندة مرعشلي من الفنان طارق مرعشلي لتكون جزءً من عائلة فنية كبيرة فوالدة زوجها هي الفنانة ناهد حلبي زوجة الفنان إبراهيم مرعشلي وابنتها الفنانة هيا مرعشلي من زوجها طارق وبعد عدة أعوام انفصل الثنائي لتتزوج بعدها من مصفف الشعر نورس عبود وتنجب منه ابنها جود.

وفاة الفنانة رندة مرعشلي

أصيبت الفنانة رندة مرعشلي بسرطان الثدي ولكن بحسب المصادر فقد تأخرت في الكشف عنه مما فاقم أزمتها الصحية بعد اكتشافه وانتقل بعد ذلك إلى الكبد ليفقدها محبوها في 21 أكتوبر/ تشرين أول من عام 2015 في دمشق.

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