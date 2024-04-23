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رياض - احمد صلاح - هاندا ارتشيل ممثلة وعارضة أزياء تركية يعشقها العالم العربي
من هي هاندا ارتشيل؟
- هاندا أرتشيل هي ممثلة وعارضة أزياء تركية ولدت في 24 نوفمبر تشرين الثاني عام 1992، في باندرما بالكسير في تركيا . اشتهرت بدور ايدا في مسلسل أنت اطرق بابي و سيلين في مسلسل بنات الشمس وكذلك بدور حياة في مسلسل الحب لا يفهم من الكلام. وكذلك بدور هازال في في مسلسل اللؤلؤة السوداء وأيضا دور موجدة في مسلسل حلقة، وهي مسلمة.
حياة هاندا ارتشيل الفنية
- تخرجت هاندا من جامعة معمار سنان للفنون الجميلة في إسطنبول.
- نالت هاندا عام 2012م لقب ملكة جمال تركيا وعرفت كعارضة أزياء مميزة وهو ما لفت أنظار المخرجين لها فبدأت هاندا حياتها الفنية عام 2013 في مسلسل التلفزيوني الدرامي طائر النمنمة çalikusn في دور زاهدة.
- وفي عام 2015 أدت هاندا ارتشيل دور البطولة الرئيسية في مسلسل بنات الشمس Güneşin Kizlar وهو مسلسل تركي لعبت فيه دور سيلين وكان لهذا المسلسل الدور الأبرز في تحقيق هاندا النجومية حيث أصبحت من الممثلات الصاعدات والذي اكسبها الكثير من المعجبين.
- وفي استطلاع للرأي تم اعتبار هاندا من الممثلات الأكثر جمالاً وشهرةً وشعبيةً في عام 2016م في تركيا.
- وفي مارس آذار عام 2017 أصبحت هاندا سفيرةً لماركة ديفاكتو رفقة المُمثل أراس بولوت إينيملي.
- وفي عام 2019 تم اختيارها لتكون من بين أجمل سيدات العالم وبعد أن تجاوز عدد متابعيها ال15 مليون متابع على حسابها الرسمي في الانستغرام آنذاك.
حياة هاندا ارتشيل الشخصية
- والدة هاندا تدعى أيلين إرسيل وقد توفيت بمرض سرطان الدم عام 2018 أما أختها فهي ممثلة شابة تدعى غمزه أرتشل وهي تعمل في مجال تصميم الأزياء وعالم الموضة.
- وفي مقابلة أجرتها ذكرت هاندا بانها لم تعش مع أمها وأخواتها، ولكنها عاشت مع عمتها وجدتها التي كانت أقرب صديقة لها.
أعمال هاندا أرتشيل الفنية
- شاركت هاندا ارتشيل في الكثير من الاعمال الفنية والمسلسلات وهي: المدرسة المجنونة حيث قامت بدور (مريم) عام 2014، مسلسل طائر النمنمة بدور “زاهدة”، شجرة الحياة بدور “سالان” ولكن هذا المسلسل توقف بعد مدة قصيرة من بداية عرضه.
- أما أول بطولة لها فكانت في مسلسل بنات الشمس حين قامت بدور “سيلين يلما والذي عرض بين عامي (2015-2016)، ومسلسل الحب لا يفهم من الكلام بدور “حياة أوزون” وكان أول بطولة مطلقة لها والذي عرض بين عامي (2016-2017)، ومسلسل اللؤلؤة السوداء بدور “هازال سانجاك” (2017-2018)، حلقة بدور “موجدة آكاي” (2019)، عزيزة بدور “عزيزة” (2019- )، انت اطرق بابي (2020 -2021) وشاركت فيه بموسميه الاثنين.
جوائز الممثلة هاندا ارتشيل
- في عام 2012 فازت بلقب ملكة جمال أذربيجان.
- في عام 2014 حصلت على جائزة (الأوسكار التركي) أو كما تسمى الفراشة الذهبية كأفضل ممثلة صاعدة لدورها في أول مسلسل لها وهو طائر النمنمة.
- في عام 2016 حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها سيلين في مسلسل بنات الشمس.
- في عام 2017 حصلت أيضاً على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل الحب لا يفهم الكلام.
علاقات هاندا أرتشيل العاطفية
- لهادنا علاقة عاطفية تجمعها مع اللمثل التركي إكين مرات اللذان إنفصلا وعادا من جديد، كما ظهرت بعض الشائعات مفادها وجود علاقة بين هاندا والممثل التركي تولاجاهان سايشمان Tolgahan sayisman، ولكنها نفت للإعلام ذلك.
هاندا ارتشيل على مواقع السوشال ميديا
- تنشط الفنانة هاندا ارتشيل على مواقع التواصل الاجتماعي بقوة فعلى انستغرام يتابعها أكثر من 25 مليون شخص كما يتابعها على فيسبوك أكثر من 1.2 مليون شخص كما يتابعها على تويتر أكثر من 626 ألف شخص كذلك فهي تمتلك موقعاً شخصياً تطل فيه على معجبيها بتصاميم وأزياء منوعة بشكل دائم.