انت الأن تتابع خبر اكتشاف ضخم امام الهرم الأكبر قد يجعل جميع المصريين اغنياء .. الحكومة تعلن التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق فريق من الباحثين اكتشافًا هامًا في الجيزة بمصر، حيث تمكنوا من العثور على هيكل ضخم تحت الأرض في المنطقة الشمالية الشرقية باستخدام تقنيات جيوفيزيائية متطورة. الفريق، المكون من خبراء من جامعة هيغاشي نيبون الدولية، جامعة توهوكو، والمعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء المصري، استخدم رادارًا مخترقًا للأرض والتصوير المقطعي بالمقاومة الكهربائية لاستكشاف منطقة لم يسبق التنقيب فيها بجوار الهرم الأكبر خوفو.

وذكرت تقارير

نشرتها الصحف الأجنبية أن المقبرة الغربية، حيث تم العثور على الهيكل، كانت مخصصة لدفن أفراد العائلة المالكة وضباط من الدرجات العالية، وتعج بالمصاطب، وهي نوع من المقابر.

من الفترة 2021 إلى 2023،