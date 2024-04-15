نشكركم على متابعتكم خبر نصائح هامة من بلدية دبي عند هطول الأمطار وهبوب الرياح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أبريل 2024 11:53 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدرت بلدية دبي مجموعة من النصائح والإرشادات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، مع حلول فصل الشتاء وتزايد احتمالية هطول الأمطار وهبوب الرياح.

ونصحت البلدية بالتأكد من تأمين وعزل التوصيلات الكهربائية داخل المنزل أو المبنى لمنع حدوث أي تماس كهربائي. وتنظّيف المصارف الداخلية للأمطار>

كما نصحت باستخدام المصارف المخصصة لمياه الأمطار لتصريف أي تجمعات مائية قد تتشكل، وتجنب استخدام منهولات تصريف مياه الصرف الصحي لهذا الغرض.

وأشارت إلى ضرورة تثبيت الأثاث الخارجي في المنزل أو المبنى بإحكام لمنع تطايره بفعل الرياح، وإزالة أي أدوات أو معدات أو مواد متطايرة من الشرفة،

وخلال الأمطار، نصحت بتجنب المشي بجانب الأشجار، واللوحات الإعلانية غير الثابتة، والأسوار المؤقتة، والمواقع الإنشائية. وبعدم الوقوف تحت الأشجار العالية أو مظلات السيارات أو اللوحات الإعلانية.

كما نصحت بعدم قيادة السيارة في حالة هطول أمطار غزيرة أو رياح قوية، إلا في حالة الضرورة القصوى. وأكدت ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المختصة.

ورجت البلدية في حال حدوث أي طارئ، الاتصال على مركز اتصال بلدية دبي على الرقم 800900 أو عبر تطبيق الواتساب للإبلاغ عن أي تجمع للمياه أو تساقط للأشجار.