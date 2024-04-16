نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تُتيح تقديم طلب للحصول على شهادة تلف المركبات بسبب الأمطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 04:52 مساءً -

متابعة – مروة البطة

أعلنت شرطة دبي عن إتاحة خدمة جديدة تسمح للمتعاملين بتقديم طلب للحصول على شهادة تفيد بتلف مركباتهم نتيجة الأحوال الجوية الممطرة في إمارة دبي.

ويمكن للمتعاملين تقديم الطلب إلكترونياً من خلال موقع شرطة دبي أو عبر التطبيق الذكي.

وتوفر هذه الخدمة للمتضررين وثيقة رسمية تُثبت تعرض مركباتهم للتلف بسبب الأمطار، مما قد يُساعدهم في الحصول على تعويضات من شركات التأمين أو إصلاح المركبات.