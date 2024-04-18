نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعو شركات القطاع الخاص إلى تطبيق المرونة في العمل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 أبريل 2024 08:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص على تطبيق المرونة في العمل وذلك نظراً لتأثيرات المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة خلال اليومين الماضيين.

وتهدف هذه الدعوة إلى ضمان سلامة وصحة الموظفين، وتسهيل تنقلهم خلال الظروف الجوية السيئة، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال والإنتاجية.

وأكدت الوزارة على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها، والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع، والتأكد من توافر كافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.