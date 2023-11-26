العالم اليوم - إتمام عملية تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى بين حماس وإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - أتمت إسرائيل وحركة حماس، مساء الأحد، تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى، ضمن صفقة بين الطرفين في إطار الهدنة التي أوقفت بشكل مؤقت حربا مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أفرجت عن 39 أسيرا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة.

الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصول المحتجزين الإسرائيليين إلى البلاد.

وقال إن من بين الرهائن الإسرائيليين الذين عادوا إلى وطنهم اليوم الأحد تسعة قصر وأربع نساء ورجل.

وأضاف في بيان أن "ثلاثة مواطنين أجانب، خطفوا في السابع من أكتوبر تشرين الأول، في طريقهم كذلك للعودة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نقل مندوبو الصليب الأحمر قبل قلبل إلى قوة مختارة لجيش الدفاع والشاباك 12 مختطفًا عائد إلى البلاد بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة.بعد ذلك سيتم نقلهم إلى قاعدة حتسريم الجوية. لقد عادت مختطفة واحدة أخرى إلى البلاد جوًّا وذلك بشكل مباشر إلى المستشفى. في المقابل يعود أربعة مختطفين إلى البلاد عبر معبر رفح إلى مصر ومن هناك سينقلون إلى نقطة الالتقاء داخل إسرائيل. يقوم مندوبو جيش الدفاع عائلات المختطفين بشكل متواصل".

وقالت حركة حماس في وقت سابق إنها سلمت للصليب الأحمر 13 رهينة إسرائيلية وثلاثة تايلانديين ومواطن روسي.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان إن مصر تسلمت قوائم بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم اليوم الأحد وهي الدفعة الثالثة ضمن اتفاق هدنة لأربعة أيام توسطت فيه مصر وقطر.

وجاء في البيان أن الهدنة تسير دون معوقات وأن 120 شاحنة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة اليوم الأحد منها شاحنتان للوقود واثنتان لغاز الطهي.