العالم اليوم - قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات.. مقتل 7 فلسطينيين

انتم الان تتابعون خبر قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات.. مقتل 7 فلسطينيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 ديسمبر 2023 04:22 صباحاً - قتل 7 من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، ليلة الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن 7 مواطنين على الأقل قتلوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف إسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات، فيما أصيب آخرون جراء قصف منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

كما شنت طائرات إسرائيلية غارات جديدة على وسط مدينة خانيونس، وعلى أرض زراعية شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 21,110 والمصابين إلى 55,243 جراء الغارات الإسرائيلية والعملية البرية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.