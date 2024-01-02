العالم اليوم - مقتل العاروري.. ابتهاج في أوساط الليكود واستنفار على الحدود

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يناير 2024 08:20 مساءً - أفادت تقارير عبرية بإشادة وزراء وأعضاء في الكنيست باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، بغارة إسرائيلية على مكتب مكتب لحماس في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وفيما أشاد وزراء وأعضاء في الكنيست باغتيال العاروري، وفق صحيفة "هاآرتس، حذر يوسي فوكس أمين سر مجلس الوزراء من التعليق على موضوع الاغتيال.

وأشاد عضو الكنيست والدبلوماسي السابق داني دانون على حسابه بمنصة إكس بالجيش وقوات الأمن الإسرائيلية على اغتيال صالح العاروري.

وقال دانوب "أهنئ الجيش الإسرائيلي، والشاباك، والموساد، وقوات الأمن على قتل المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري في بيروت. وعلى كل من شارك في مذبحة 7 أكتوبر أن يعلم أننا سوف نتواصل معهم ونغلق الطريق". الحساب معهم."

ووجهت قيادة الجبهة الداخلية للسكان قرب الحدود اللبنانية رسالة تحزيرية وللاستماع لتعليمات الجيش الإسرائيلي.

وأسفرت الضربة التي نفّذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت مكتبا تابعا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، الثلاثاء عن مقتل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس واثنين من قيادات حماس.

ووصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق العملية بـ"عملية اغتيال جبانة ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني".