اليونيسف: لم تتمكن أى قافلة تابعة لنا من دخول شمال غزة منذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 05:30 مساءً - قالت منظمة اليونيسف، إنه لم تتمكن أي قافلة تابعة لها من دخول شمال قطاع غزة منذ بداية العام. جاء ذلك خلال نبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

قطع المياه عن غزة

كانت قد أكدت منظمة اليونيسف أن قطع المياه والوقود عن قطاع غزة سيقود إلى مستوى جديد من المعاناة.

في سياق آخر، كشفت الصحة العالمية، عن نفاد الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة، منوهة بأن هناك أضرارًا كبيرة في 4 مدارس، و8 مراكز صحية في غزة، في الهجوم الإسرائيلي على المرافق الصحية حتى الآن.