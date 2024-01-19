نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: قد يلتقي جوتيريش لافروف الأسبوع المقبل في نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع المقبل، عندما يصل إلى مدينة نيويورك.

وقال دوجاريك ردا على سؤال بهذا الشأن: “سيلتقي (مع لافروف)”، ووفقا له، فإن غوتيريش في اجتماع محتمل مع لافروف “سيناقش كل ما يريد وزير الخارجية مناقشته”.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "يمكنكم أن تتخيلوا مجموعة من المواضيع التي يجب تغطيتها".

وفي أبريل 2023، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الوزير سيرغي لافروف ناقش مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط وصفقة الحبوب، خلال زيارة الوزير الروسي مدينة نيويورك لترؤس اجتماعات مجلس الأمن الدولي.

ووفقا لبيان الوزارة، بحث الجانبان الوضع في سوريا واليمن وأفغانستان، والتعاون بين موسكو والأمم المتحدة وتنفيذ مبادرة البحر الأسود.

وقد أكد وزير الخارجية الروسي، لأمين عام الأمم المتحدة، أن موسكو لن تعود إلى صفقة الحبوب إلا في حال الإيفاء بكافة بنودها المتعلقة بالجانب الروسي.