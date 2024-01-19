نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاغون لا يعرف متى يعود وزير الدفاع إلى عمله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عمله حتى الآن عن بعد، كما أن البنتاجون لم يحدد اي موعد لمباشرته العمل بدوام كامل.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "ليس لدي موعد محدد لعودته إلى البنتاجون. نتمنى له الشفاء العاجل، وأنا متأكدة من أنه يريد العودة في أسرع وقت ممكن".

كما لم تتمكن المتحدثة من تحديد الموعد الذي قد يمثل فيه أوستن أمام الكونجرس الأمريكي للإجابة على أسئلة المشرعين بشأن دخوله المستشفى.

وقالت سينغ "نحن على اتصال دائم مع شركائنا في الكونجرس... ومع ذلك، في الوقت الحالي ليس لدي ما أقوله بخصوص أي خطط".

دخل أوستين إلى المستشفى في "والتر ريد" مساء يوم 1 يناير، وفي 2 يناير، تم نقل بعض مسؤولياته إلى نائبته كاثلين هيكس.

وأصدر المركز الطبي بيانا في 9 يناير قال فيه إن المختصين شخصوا إصابة وزير الدفاع بسرطان البروستاتا في ديسمبر 2023، وفي الأول من يناير دخل المستشفى بسبب مضاعفات وقد أجريت له عملية جراحية.