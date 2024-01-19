نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة الهند بالقاهرة: البرمجيات وخدمات التكنولوجيا استحوذت على الحصة الأكبر من صادراتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت صادرات خدمات وبرمجيات الحاسبات، والتي تشمل تكنولوجيا المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد العمليات التجارية، نموًا بلغ 12.2% خلال عام 2022/2023 مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 172 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021/2022 إلى 193 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022/2023، طبقًا للبيانات الصادرة عن مجلس ترويج صادرات الالكترونيات والبرمجيات بالهند.

ووفق بيان صادر عن سفارة الهند بالقاهرة، استحوذت برمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات على الحصة الأكبر من الصادرات بقيمة 126 مليار دولار أمريكي، تليها خدمات تعهيد العمليات التجارية بقيمة 52 مليار دولار أمريكي، وتطوير منتجات البرمجيات بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي، والخدمات الهندسية بقيمة 9 مليارات دولار.

وبينما حققت صادرات خدمات تعهيد العمليات التجارية نموًا بلغ 14.63%، ارتفعت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 13.33%.

وأشارت دراسة مجلس ترويج الصادرات إلى أنه يتم تصدير منتجات تكنولوجيا المعلومات الهندية إلى بلدان جديدة مع الحفاظ أيضًا على وجودها في أسواقها التقليدية.

وواصلت الولايات المتحدة كونها السوق الرئيسية لصادرات البرمجيات الهندية، على الرغم من ملاحظة انخفاض في حصتها خلال العام الماضي. فقد استحوذت الولايات المتحدة على ماقيمته 106 مليارات دولار أمريكي أو 54.92% من صادرات البرمجيات في الفترة 2022-2023، مقارنة بـ 58% في العام السابق.

وتتمثل الأسواق الهامة الأخرى لقطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي في المملكة المتحدة بحصة 13.09% من الصادرات، وهولندا بنسبة 3.63%، واليابان بنسبة 6.50%، وألمانيا بنسبة 3.11%، وأستراليا بنسبة 2.59%.

وتعتبر الهند دولة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات وتبرز بشكل متزايد كقوة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

ويمكن أن يعزى النمو الملحوظ لصناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند إلى سياسات التحرر الاقتصادي مثل تقليل الحواجز التجارية وإلغاء رسوم استيراد منتجات التكنولوجيا من قبل حكومة الهند، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الحكومية الأخرى مثل إنشاء مجمعات تكنولوجيا البرمجيات، والوحدات التي تستهدف التصدير، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ساعدت الهند في الوصول إلى مكانة رائدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.