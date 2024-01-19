العالم اليوم - أسهم "سالك" تقفز بمؤشر سوق دبي وتقلص خسائره الأسبوعية

انتم الان تتابعون خبر أسهم "سالك" تقفز بمؤشر سوق دبي وتقلص خسائره الأسبوعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يناير 2024 03:24 مساءً - أغلقت بورصة دبي على ارتفاع، الجمعة، مدعومة بقفزة في سهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة، بينما انخفض مؤشر أبوظبي.

وارتفع مؤشر دبي 0.7 بالمئة بفضل صعود سهم سالك 5.2 بالمئة، بعد أن أعلنت الشركة خططا لبناء بوابتين جديدتين في الإمارة، لتحسين سيولة الحركة المرورية وتقليل الزحام.

وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، بنسبة 1.5 بالمئة، بعد أن جاء في وثيقة للبنك أنه جمع 450 مليون دولار من بيع سندات "فورموزا" لأجل خمس سنوات.

غير أن مؤشر أبوظبي انخفض 0.1 بالمئة، ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي، متأثرا بتراجع سهمي الشركة العالمية القابضة وشركة ألفا ظبي القابضة 0.8 بالمئة لكل منهما.

وأدى صعود سهم، بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، اثنين بالمئة وارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.8 بالمئة إلى الحد من خسائر مؤشر أبوظبي.

وفيما يتعلق بالأداء الأسبوعي، سجل مؤشر دبي خسائر أسبوعية بنسبة 0.6 بالمئة، ومؤشر أبوظبي بنسبة 0.8 بالمئة.

وارتفع سهم إنفستكورب كابيتال لإدارة الأصول البديلة 9.2 بالمئة، ليصل لأعلى مستوى له خلال تعاملات اليوم منذ إدراجه في البورصة في منتصف نوفمبر.