العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي ينقل جثثا من مقبرة في خانيونس إلى إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يناير 2024 07:25 مساءً - أكد الجيش الإسرائيلي أنه نقل جثثا من مقبرة في خانيونس جنوبي غزة إلى إسرائيل، للتحقق مما إذا كانت تعود لرهائن قتلوا في القطاع.

وكشف الجيش لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، الخميس، أن قواته أجرت عملية بحث في مقبرة في غزة "بحثا عن جثث رهائن".

وأكد "نقل العديد من الجثث المستخرجة من المقبرة إلى إسرائيل لفحصها وتحديد هويتها".

وقال الجيش للشبكة: "نقوم بعمليات إنقاذ رهائن دقيقة في مواقع محددة، حيث تشير المعلومات إلى احتمال وجود جثث تعود لهم".

وأوضح أن "الجثث التي نتأكد أنها ليست للرهائن تعاد إلى مكانها".

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش عثر على عدة متعلقات يعتقد أنها تعود للرهائن في خانيونس.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع عملية عسكرية كبيرة في خانيونس، تنطوي على قصف جوي ومعارك برية.

وخلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، تقول إسرائيل إنها تهدف إلى القضاء على حركة حماس، وتحرير أكثر من 100 رهينة لا يزالوا محتجزين داخل قطاع غزة.