العالم اليوم - فرنسا تدين "الاعتداء" على المستشفى الأردني في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يناير 2024 09:24 مساءً - دانت الخارجية الفرنسية "الاعتداء" الذي وقع على المستشفى الميداني الأردني الخاص /2، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن باريس "تعلن عن تضامنها الكامل مع الأردن، وتطالب إسرائيل باحترام المدنيين والطواقم الطبية".

وأشاد البيان بجهود الأردن في "معالجة الأمور الإنسانية لصالح المدنيين في قطاع غزة".

كما حثت فرنسا على ضرورة تكثيف التعاون لتحسين الجهود الإنسانية، مشيرة إلى أهمية "مراعاة ظروف سكان غزة".

وكان المستشفى الميداني قد تعرض لهجوم مؤخرا، مما أدى إلى إصابة أحد الموظفين الأردنيين العاملين به، إضافة إلى إصابة فلسطيني كان يتلقى العلاج.