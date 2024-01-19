العالم اليوم - احتياطي روسيا من الذهب يرتفع لمستوى قياسي خلال 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يناير 2024 09:24 مساءً - شهد احتياطي روسيا من الذهب ارتفاعا قياسيا وملحوظا خلال العام الماضي ليصل إلى 2350 طنا.

وأفاد البنك المركزي الروسي في بيان الجمعة أن"احتياطي الذهب في روسيا ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 2.6 بالمئة إلى 155.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 35 طنا تقريبا ووصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي ليبلغ 2350 طنًا".

وقال البيان إن احتياطيات روسيا الدولية، ارتفعت بين أول ديسمبر 2023 وأول يناير2024، من 592.4 مليار دولار إلى 598.6 مليار دولار.. وكان هذا أعلى مستوى للاحتياطيات منذ مارس 2022.

يذكر أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات المعدن النفيس وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند.