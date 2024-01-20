العالم اليوم - بهجمات إيران ووكلائها.. هل يتسع نطاق العنف في الشرق الأوسط ؟

انتم الان تتابعون خبر بهجمات إيران ووكلائها.. هل يتسع نطاق العنف في الشرق الأوسط ؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يناير 2024 04:25 صباحاً - شنت إيران هجمات صاروخية على ثلاث دول مختلفة هذا الأسبوع، وهي العراق وسوريا وباكستان، بينما تواصل جماعات مسلحة تدعمها طهران استهداف مصالح أميركية وغربية وتخوض قتالا مع إسرائيل مما يؤجج مخاوف من أن يعصف الصراع بمنطقة الشرق الأوسط ويمتد إلى مناطق أخرى.

لماذا نفذت إيران هجمات على باكستان والعراق وسوريا؟

جاءت هجمات طهران على العراق وسوريا وباكستان ردا على هجمات على أهداف إيرانية.

وقالت إيران، الثلاثاء، إنها أطلقت صواريخ على مسلحي تنظيم "داعش" في سوريا ردا على تفجير أودى بحياة العشرات خلال إحياء ذكرى مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وسط إيران في الثالث من يناير.

وقصفت إيران في اليوم نفسه ما وصفتها بأنها مواقع تجسس إسرائيلية في العراق، وهو ما تنفيه بغداد.

وقتلت إسرائيل أعضاء بارزين في حزب الله اللبناني الحليف لطهران وأيضا من الحرس الثوري في لبنان وسوريا.

وفي باكستان، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهران دمرت قاعدتين لمسلحين من جيش العدل المتمركز في باكستان والذي أعلن في ديسمبر مسؤوليته عن هجوم أودى بحياة أفراد من قوات الأمن الإيرانية.

وشنت باكستان هجمات على مسلحين انفصاليين داخل إيران أمس الخميس ردا على هجمات إيران.

أين تنشط إيران ووكلاؤها؟

تحت إشراف سليماني، أنشأت إيران شبكة من الفصائل المسلحة الحليفة في عدة دول عربية وقويت شوكة تلك الفصائل خلال السنوات التي تلت الغزو الأميركي للعراق في 2003 وتتزايد منذئذ.

وتنفي إيران أنها توجه عن كثب الهجمات التي يشنها وكلاؤها، قائلة إنهم يتصرفون من تلقاء أنفسهم، وتعبر عن دعمها على نطاق واسع لتحركاتهم المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.

وتسلح إيران وتدرب جماعات تنشط في المناطق التالية:

قطاع غزة

تدعم إيران حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

شنت حماس التي تدير القطاع الفلسطيني هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، وهو ما أشعل شرارة الحرب الحالية في الشرق الأوسط.

العراق

تهيمن جماعات مدججة بالسلاح ومتمرسة على القتال موالية لطهران وتربطها صلات وثيقة بالحرس الثوري على قوات الحشد الشعبي التي يبلغ قوامها 150 ألف فرد، وهي قوات عراقية شبه عسكرية تعمل تحت مظلة الدولة.

وقصفت قوات الحشد الشعبي قواعد أميركية بالصواريخ في عشرات الهجمات في العراق وسوريا.

وردت واشنطن بغارات جوية منها واحدة أسفرت عن مقتل أحد القادة في بغداد.

سوريا

تمثل سوريا طريقا رئيسيا لعبور الفصائل المتحالفة مع إيران بين العراق ولبنان.

بعد اندلاع الحرب السورية في2011، تدخلت طهران بإرسال مستشارين من الحرس الثوري ومقاتلين من العراق وباكستان وأفغانستان.

لبنان

حزب الله هو أكثر حلفاء طهران المسلحين ولاء.

تشكل حزب الله في ثمانينيات القرن الماضي لقتال القوات الإسرائيلية في لبنان، ويمتلك ترسانة تتألف من عشرات الآلاف من الصواريخ ويضم مقاتلين مدربين جيدا.

ويشن حزب الله هجمات يومية على القوات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

اليمن

تسيطر جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على مساحات كبيرة من اليمن منذ 2014 .

هل الهجمات مرتبطة بحرب إسرائيل وغزة؟

يقول "محور المقاومة" المدعوم من إيران إن تحركاته المنسقة منذ السابع من أكتوبر رد على قصف إسرائيل لغزة واجتياحها البري للقطاع.

وأشار الحوثيون وحزب الله وجماعات أخرى إلى أنهم سيوقفون هجماتهم بمجرد أن توقف إسرائيل هجومها على الفلسطينيين.

هل سيتفاقم الوضع؟

تشير تقديرات مسؤولين ومحللين غربيين وإقليميين إلى أن إيران ترغب في تجنب أي مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، لكنها تعتزم استخدام وكلائها لإبقاء جيشي عدويها في المنطقة في حالة انشغال.

ويكمن الخطر الأكبر للتصعيد في أي هجوم غير محسوب بدقة تنفذه إيران ووكلاؤها من جهة أو الولايات المتحدة وحلفاؤها من جهة أخرى.