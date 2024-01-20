العالم اليوم - مصادر: «موديز» ستعلن قريبا عن خفض تصنيف إسرائيل الائتماني

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يناير 2024 03:24 مساءً - أفادت مصادر لـ "دوت الخليج" بأن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" ستعلن قريبا عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.

ويأتي قرار الوكالة الشهيرة على ضوء ارتفاع العجز في الميزانية الإسرائيلية نتيجة التصعيد في غزة وأداء الحكومة الحالي.

ومن شأن خفض التصنيف وضع مزيد من الصعوبات أمام الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني جراء تكلفة الحرب.

وخلال منتصف شهر يناير الجاري، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت على موازنة معدلة في العام الجاري تشمل تمويلا إضافيا قدره 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الحرب مع حركة "حماس" الفلسطينية.

ومع مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة أمس الأحد، تتضمن الموازنة التي كانت مثار جدل زيادة مخصصات الدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.

وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بعد التصويت على الموازنة: "لقد غيرنا الأولويات حتى يعرف كل جندي من جنود الاحتياط وكل مقاتل وعائلته أن هناك حكومة تقف خلفه وتعتني به جيدا".