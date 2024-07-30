نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس.. مصر تصطدم بـ إسبانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت اللجنة الأولمبية الدولية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن تفاصيل مجموعات ومباريات بطولة كرة القدم في أولمبياد باريس وذلك عقب نهاية مباريات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة لعام 2024.



وستشارك اليابان للمرة الثانية عشر في الأولمبياد وهو رقم قياسي مقابل مرة أولى لمنتخبات وسط آسيا عبر أوزبكستان بينما سيخوض المنتخب العراقي الأولمبياد للمرة السادسة في تاريخه.



وانطلقت منافسات بطولة كرة القدم في 24 يوليو الحالي وستقام المباراة النهائية على ملعب بارك دي برنس في باريس يوم 9 أغسطس المقبل.



من المقرر أن تقام 8 مباريات حاسمة في مشوار المنتخبات للدور ربع النهائي من أولمبياد باريس.



وكان منتخبي إسبانيا واليابان قد تأهلا بشكل رسمي للدور ربع النهائي بينما ودع منتخب أوزبكستان الأولمبياد.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثالثة من منافسات كرة القدم للرجال ضمن أولمبياد باريس 2024:

- إسبانيا ومصر الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- الدومينيكان وأوزبكستان الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- المغرب والعراق الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- أوكرانيا والأرجنتين الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الولايات المتحدة الأمريكية وغينيا الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- نيوزلندا وفرنسا الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- باراجواي ومالي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- الكيان الصهيوني واليابان الساعة 10 مساء بتوقيت مصر