نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصراع يشتعل على ضم باهبري بعد إنهاء مشواره مع الشباب بشكل رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مصير اللاعب هتان باهبري، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي خلال الفترة القادمة،

واقترب لاعب الهلال والاتحاد السابق من الرحيل عن الشباب بعد عدم التوصل مع النادي إلى اتفاق رسمي من أجل تجديد عقده معهم الفترة القادمة.

تعليق باهبري على مصيره مع الشباب

ورد باهبري على سؤال أحد المعجبين عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" عندما سأله عن سبب عدم تواجده مع معسكر الفريق قائلًا: "لأني ما حكمل معاهم".

ويعتبر نادي الاتفاق أحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات باهبري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز الفريق في الموسم الجديد.

وشارك اللاعب صاحب الـ 31 عامًا شارك بقميص نادي الشباب في الموسم الماضي بـ 23 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا.

الجدير بالذكر أن فريق الشباب قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 44 نقطة، بينما أنهى نادي الاتفاق الموسم في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

