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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب مصر وأسبانيا (Egypt vs Spain) اليوم.. القنوات الناقلة لأولمبياد باريس 2024

موعد مباراة منتخب مصر وأسبانيا (Egypt vs Spain) اليوم.. القنوات الناقلة لأولمبياد باريس 2024.. يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني روجيريو ميكالي لخوض مواجهة تاريخية أمام نظيره الإسباني في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتكتسب المباراة أهمية بالغة، حيث تقف مصر على أعتاب التأهل إلى ربع النهائي، بعد أن حققت فوزًا ثمينًا على أوزبكستان في الجولة الثانية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد أسبانيا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة منتخب مصر وأسبانيا (Egypt vs Spain) في أولمبياد باريس 2024

على أعتاب التأهل.. منتخب مصر الأولمبي يواجه إسبانيا في مواجهة حاسمة

تُقام المباراة الحاسمة اليوم الثلاثاء في، حيث يسعى الفراعنة الصغار إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهم التأهل إلى الدور القادم، أو على الأقل التعادل الذي قد يكفيهم للتأهل في ظل نتائج أخرى. فوز مصر أو تعادلها سيؤمن تأهلها، بينما الخسارة ستجعل تأهلها مرهونًا بنتيجة مباراة أوزبكستان والدومينيكان.

ويدخل منتخب مصر المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف إسبانيا المتصدرة برصيد 6 نقاط. ويسعى ميكالي إلى تحقيق التوازن بين خطوط الفريق، حيث من المتوقع أن يعتمد على تشكيل قوي يضم نخبة من اللاعبين الموهوبين، أمثال محمد النني وحسام عبد المجيد وأحمد عاطف "قطة".

وتعد مواجهة إسبانيا اختبارًا حقيقيًا لقدرات منتخب مصر، حيث ستكون فرصة للفرعنة الصغار لإثبات جدارتهم والتأهل إلى مراحل متقدمة في البطولة. ويتطلع الجماهير المصرية إلى تقديم منتخبها أداءً قويًا ومشرفًا في هذه المباراة الحاسمة.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي يستعد أمام إسبانيا

يشهد اليوم الثلاثاء مواجهة تاريخية تجمع بين منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني روجيريو ميكالي ومنتخب إسبانيا، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024. وستُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يتطلع الفراعنة الصغار لحسم تأهلهم إلى دور الثمانية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد باريس 2024

تتطلع الجماهير المصرية بفارغ الصبر لمتابعة المواجهة النارية بين منتخبنا الوطني الأولمبي ومنتخب إسبانيا، والتي ستقام في إطار منافسات دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024. وبهذه المناسبة السعيدة، أعلنت العديد من القنوات الرياضية عن نيتها نقل المباراة مباشرة وبشكل مجاني عبر شاشاتها، لتتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين لدعم الفراعنة الصغار. ومن بين القنوات التي ستنقل المباراة: قنوات بي إن سبورتس إكسترا 1 و2 و3، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية وقناة الجزائرية السادسة. هذه الخطوة الرائعة من القنوات الناقلة ستساهم بلا شك في خلق أجواء احتفالية كبيرة في جميع أنحاء مصر.

جدول الترددات

يمكن للمشجعين المصريين ضبط أجهزتهم على الترددات التالية للاستمتاع بمشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا:

القناة التردد (نايل سات) الاستقطاب معدل الترميز بي إن سبورتس إكسترا 1 11054 H 27500 بي إن سبورتس إكسترا 2 و3 12604 H 27500 الرياضية المغربية 11515 V 27500 الجزائرية السادسة 11679 V 27500

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد باريس 2024



وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع على النحو التالي

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: كريم الدبيس - عمر فايد - حسام عبد المجيد - أحمد عيد.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمد شحاتة.

في خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد زيزو.

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024 قبل مواجهة إسبانيا

وجاء ترتيب مجموعة مصر على النحو التالي

إسبانيا الأولمبي 6 نقاط منتخب مصر الأولمبي 4 نقاط. الدومينيكان الأولمبي نقطة أوزبكستان الأولمبي 0 نقاط

سيناريوهات تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 قبل مواجهة إسبانيا

1. التعادل مع إسبانيا: يحتاج منتخب مصر الأولمبي إلى التعادل مع إسبانيا ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024، دون الحاجة إلى الاهتمام بنتيجة مباراة أوزبكستان والدومينيكان في نفس الجولة.

2. الفوز على إسبانيا: إذا فاز منتخب مصر الأولمبي على إسبانيا، فسيتأهل إلى الدور ربع النهائي كمتصدر للمجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024، برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.