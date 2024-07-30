نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مدرب إسبانيا يفاجئ منتخب مصر والزمالك ينجح في حسم أولى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 30-7-2024 في السطور التالية:

مدرب إسبانيا يفاجئ منتخب مصر

أكد مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم، سانتي دينيا، أنه سيحاول "إخراج أفضل ما لدى اللاعبين" في ختام مباريات دور المجموعات بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 أمام منتخب مصر.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات من المنطقة المختلطة عشية المباراة التي يحتضنها ملعب أتلانتيك في بوردو "سنحاول إخراج أفضل ما لدى اللاعبين، وأن يشعر الجميع بأهميته. أنا سعيد للغاية بوجودي بين هذه المجموعة، هم يعملون بطريقة استثنائية، ومن سيشاركون منذ البداية سيكونون في حالة جيدة، لأنهم لاعبون جيدون للغاية".

وحول مدى تأثير درجات الحرارة المرتفعة على لاعبيه في مباراة مصر، قال صاحب الـ50 عامًا "هذا أمر خارج عن سيطرتنا. توقعات الأرصاد تتنبأ بأن اليوم سيكون حارًا أيضًا. علينا أن نستخدم أسلحتنا الهجومية، والدفاع بشكل جماعي. درجة الحرارة، وعشب الملعب، هي عوامل على كلا الطرفين. سنحاول أن نلعب كرة القدم تحت أي ظروف".

أما عن استعدادات الفريق لهذه المباراة، بعد تأكيد التأهل لدور الثمانية بعد انتصارين على أوزبكستان ثم جمهورية الدومينيكان، أكد أن "الجميع يرغب في المشاركة في المباراة أمام منتخب جيد جدًا، ويجب أن أهنئ مدرب منتخب مصر، البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي قدم عملًا كبيرًا سواء في مرحلة التصفيات، أو في البطولة".

ورغم ضمان التأهل، إلا أن الإسبان يرغبون في تأكيده بالصدارة التي تكفيها نتيجة التعادل.

الزمالك ينجح في حسم أولى صفقاته الصيفية

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب نجحت في حسم أولى صفقات القلعة البيضاء للموسم القادم.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة أن إدارة الزمالك نجحت بالفعل في إنهاء كافة الاتفاقات مع يسري وحيد لاعب نادي طلائع الجيش.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن إسمه أن جناح الطلائع سيكون أولى تعاقدات القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأنهى تصريحاته أنه تم إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة الصفقة والمقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب.

وينتظر نادي الزمالك الانتهاء من المبالغ المطلوب سدادها لمساعد فيريرا أجواش لفتح باب القيد بعد الاتفاق مع المغربي خالد بو طيب على جدولة مستحقاته المتأخرة تمهيدًا لضم صفقات جديدة.

تعليق جوارديولا على مواجهة برشلونة وديا



علق بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على مواجهة نادي برشلونة الإسباني وديًا.

ويلتقي نادي مانشستر سيتي مع برشلونة صباح الأربعاء والموافق 31 يوليو، ضمن المباريات الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وبرشلونة عند تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ووفقًا لما قاله بيب جوارديولا قبل المباراة: " لا يهم إذا كانت المباراة ودية، مواجهة برشلونة بالنسبة لي دائمًا تكون أمر مميز".

يذكر أن مباراة مانشستر سيتي وبرشلونة ستنقل عبر قناة الكويت بتعليق محمد العتيبي.

